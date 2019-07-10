荷蘭撤離台灣時漢人移民10萬？ 他說只有3200人！

2019-07-10 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕荷蘭人離開台灣前，漢人移民到底有多少？前中興大學副教授沈建德今天點名新版高一歷史課本有關漢人移民人數的敘述，明顯灌水、偽造歷史，他舉出多個版本都有此現象，批評與歷史文獻的記載，根本兜不攏。

沈建德與台南市議員李啟維、前市議員李文正今天在台南市議會召開「抓包紅色課本把台灣人說成中國人」記者會，批評新版高一歷史課本偽造歷史，目的在配合「兩岸一家親」、「共圓中國夢」，「紅色課本」可說當之無愧，是嚴重的國安問題。

沈建德表示，部分版本的高一歷史課本，指荷蘭離開台灣前，漢人移民已有10萬，但根據各種史料統計出來的數字，其實才3200人而已。還有說至鄭氏治台後期，在台漢人已超過20萬。但根據施琅「盡陳所見疏」及「清聖祖實錄」記載，只有4萬多，鄭成功時期已有20萬人，其實只有4萬多，且全遣送回中國。

另外，又寫「至1811年（嘉慶16年）編查戶口時，才知台灣漢人約有200萬人。」但是嘉慶16年這筆人口數是194萬4737人 ，在「福建通志台灣府」註明是「土著民戶」（台灣縣）、「土著流寓」（嘉義縣、彰化縣）、「土著流寓民戶」（淡水縣），「這都是土著，怎會是漢人？」

沈建德批評說，這樣的審查怎麼會過？嘲諷審訂者根本是「領雙份薪水，一份是中國給的。」

李文正、李啟維表示，香港反送中行動，警告台灣人絕不能步香港的後塵，中國一直說「台灣是中國的」，我們課本卻跟著說，這根本是陷入中國的陷阱，台灣若步香港後塵，難道台灣人不怕嗎？

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