免驚！台南柳營養雞場未檢出禽流感病毒 雞隻也無異常死亡

2019-07-10 14:30

〔記者楊金城／台南報導〕台北市家禽屠宰場發現疑似禽流感雞隻，回溯雞隻來源場是台南市柳營區養雞場，台南市動物防疫保護處今天說，柳營養雞場經採樣送檢，未檢出禽流感病毒，雞隻也無異常死亡情形，目前已移動管制養雞場5130隻紅羽土雞觀察兩週。

台南市動保處說，7月3日接獲台北市動保處通知後，當日即派員到柳營區土雞場進行疫情調查、移動管制及採樣送檢，經檢視場內雞隻均正常，無異常死亡情形，採樣送驗初步也未檢出禽流感病毒核酸，目前仍持續管制並觀察兩週時間，確認均無異狀後才能解除管制。

南市動保處防疫人員調查這處柳營區養雞場，平時落實執行場內生物安全防疫工作，防鳥圍網也符合規定。

南市動保處並指出，回溯到場內雞隻雖然無異常情形，仍持續監控場內雞隻健康狀況，民眾無須恐慌疫病傳播，該批雞隻在出售時，有經過獸醫師檢查，並持有家禽健康證明書才能進入屠宰場屠宰。

南市動保處分析該批雞隻可能在長途運輸之緊迫下，疑在運輸過程中感染禽流感病毒機，而在屠宰場端屠宰時發現染病雞隻。

今年至目前為止，全台已有35個禽流感發生案例場，南市動保處呼籲，進入雨季，在高溫多濕的氣候型態，養禽業者對防疫工作不可鬆懈，應持續落實禽場門禁管制，人員和運禽車進出禽場時更須加強消毒，禽隻出售時間加速在一週內完成，避免因出雞次數頻繁，增加禽流感入侵的風險。

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