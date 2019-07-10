移民署訪視苗栗新住民 伴新二代童手做越南燈籠

2019-07-10 13:00

［記者鄭名翔／苗栗報導］為了解苗栗縣內新住民及新二代在台灣的生活情況，內政部移民署副署長梁國輝今早至苗北區新住民家庭服務中心，傾聽新住民的各項需求，並和她們一起動手製作越南燈籠；梁國輝說，除推動相關照顧及培力計畫外，配合政府新南向政策，藉由新住民族群的語言優勢，培養相關產業人才，成為台灣重要人力資源。

苗栗縣內新住民人口共1萬4346人，以中國籍的8118人為主，其次為越南籍的3218人、印尼籍則有1932人，苗栗縣政府社會處長楊文志表示，縣府於頭份市、苗栗市設有苗北、苗南區新住民服務中心，協助遠嫁來台的女性們融入社會，而許多新住民們也樂於發揮專長，幫助需要短期安置的兒少。

梁國輝在楊文志、前苗栗縣議員鍾福貴陪同下，由越南籍新住民逢氏英指導下，以竹片、橡皮筋、繽紛彩帶等，製作越南傳統手工燈籠，與新二代小朋友們開心互動。逢氏英說，越南習俗於中秋節提燈籠賞月，是家鄉孩子們最開心期待的節日，因此以傳統燈籠，希望讓孩童們對母親家鄉文化有更深認識。

逢氏英也提到，希望未來政府能提供更多中文教學課程，尤其針對識字、書寫，進而培養新住民姊妹們求職技能；印尼籍溫妙娟則說，嫁來台灣23年，曾在汽車零件工廠工作15年，但近日遭裁員，而兒子正在念大學，自己非常希望能有經濟收入，讓孩子求學無後顧之憂。

梁國輝說，中央編列新住民發展基金，供各地方政府申請協助新住民於職業、語言、技藝的培訓，協助他們能快速融入台灣生活；楊文志指出，縣府於7月至9月辦理10梯次42場次關於語言、文化、人際交流、技藝交流等課程，歡迎新住民族群參與。

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