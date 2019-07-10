跨越半個地球！異國同性伴侶 相戀4年在竹市結下姻緣

2019-07-10 12:45

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕跨越半個地球的戀情，在新竹遇到愛！5月24日同性婚姻合法化後一個多月來，戶政所見證了許多同性國人雙方的愛情，3日一名瑞典男士與他的台灣同性伴侶，手牽手走進北區戶政結婚登記，Stefan和勤芮4年多來的愛情終於修成正果，兩人從遠距離相隔兩地到如今開花結果，甜蜜氛圍也感染了北區戶所的眾人，見證了台灣人與瑞典人這一段跨越半個地球的跨國愛情。

新竹市北區戶政事務所表示，Stefan與勤芮辦理結婚登記過程中，兩人互動甜蜜，時而十指相扣，時而濃情蜜意的小聲交談，不經意流露出兩人之間滿滿的甜蜜愛情。戶籍員問起兩人相識經過，得知兩人相識於4年前的日本，當時瑞典籍的Stefan在日本攻讀碩士學位，來自台灣的勤芮則是去日本旅遊，千里姻緣一線牽，就這樣牽起兩人遠距離的戀愛開端。歷經了2年多的網路通訊聯繫，彼此更加確定心意，決定牽手一輩子，並在兩人手腕刺上雙方英文名字縮寫的愛情圖騰，象徵2人堅定不渝的許諾。

勤芮表示，台灣與新竹市各項便利的生活機能及人性化的環境設施，讓Stefan也開始打算移居竹市幸福城市，但目前因工作因素仍暫時分居兩地，一瑞典一台灣的遠距離，讓兩人更加珍惜一年僅兩三次的相處時光。此次Stefan到台灣前，得知台灣已通過司法院釋字第七四八號解釋施行法的消息，便立刻籌備台灣行，準備經外館處驗證的單身證明文件，來台歡喜與伴侶登記結婚。

新竹市府民政處表示，5月24日起，同性伴侶可向全國任一戶所申辦結婚登記。特別是國人與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥部分地區、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國部分地區、美國、烏拉圭等26個同姓婚姻合法國家或地區的外籍人士，亦得辦理同性結婚登記。

另外，在5月24日前，如果國人雙方或國人與承認同性婚姻的外國人士，已經在合法承認同性婚姻的國家結婚者，可持憑經駐外館處驗證的結婚文件至全國任一戶所辦理結婚登記，結婚生效日期以至戶政事務所辦理登記之日為準。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法