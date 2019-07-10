震後花蓮3座橋修復 國福大橋單向封路

2019-07-10 12:44

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市受去年0206地震影響，共造成尚志橋、3號橋和國福大橋受損，市公所爭取3680萬元，陸續動工修復，目前國福大橋單向封路，進行伸縮縫拆除更換、護欄及基座修復工程，預計9月初完工；另外3號橋因於4月中動工，可望於9月中完工，尚志橋則須待台水公司遷移自來水主幹管後，再進場施工。

花蓮市公所爭取經費修復3座受損橋梁，去年5月獲經費核定，但因招標過程不順利，導致多次流標，後來由隆成工程顧問公司及天譽營造得標，今年4月起陸續施工，目前進度已達23.6％。

花蓮市長魏嘉賢說，4月工程發包後，先從3號橋施作，更換支撐墊、綁紮及澆置止震塊鋼筋等，預計能在9月初完成，近日則已著手修復國福大橋，工程包括護欄和基座，並更換伸縮縫，2側共計6處齒形伸縮縫，未來將有防滑、排水系統，是較新穎設計，能更加保障民眾通行安全。

他說，國福大橋於1981年完工，當年興建時並沒有建置伸縮縫，才會因大地震造成龜裂，這次施作的是巨齒伸縮縫置入，施工期間將在西向車道完工後，再封閉東向車道施作，陸續完成所有伸縮縫的安裝作業。

魏嘉賢說，目前同時施作的還有3號橋，預計9月中完工，至於民眾最關心的尚志橋，因卡在台水公司的自來水主幹管附掛在橋梁兩側，須先等管線遷移；台水預計辦理第3次招標，管線遷移、確定供水無虞後，就會儘速施工。

花蓮市公所表示，目前國福大橋施工中，進行單向封路，3號橋則已封橋，民眾可改道行走十六股大道或農兵橋，未來待尚志橋動工後，也會進行封橋，籲請用路人繞行農兵橋、3號橋等，因施工影響造成通行不便，盼市民見諒。

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