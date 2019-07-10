「神明在看」 防止民眾偷丟家用垃圾用這招

2019-07-10 12:29

〔記者楊金城／台南報導〕新營南瀛綠都心公園的垃圾桶最近出現公園垃圾桶張貼「偷丟家用垃圾，神明在看」的勸導單，用這招希望民眾不要再將家中垃圾丟到公園垃圾桶。

台南市大大、小小的公園，都有民眾將家中垃圾偷丟到公園垃圾桶的情形，無公德心的行為，增加公園維護業務和造成環境髒亂，讓台南市公園管理科和管理維護廠商相當頭痛。

新營綠都心公園垃圾桶約有10個張貼「偷丟家用垃圾，神明在看」的警告勸導單，管理廠商清出公園的垃圾清運到焚化廠焚化是以重量計算，民眾額外增加的垃圾量增加管理廠商的營運成本，不得不出此招勸告民眾不要將家中垃圾拿到公園丟棄。

台南市工務局公園管理科二股股長張榮哲說，大型公園像新營綠都心、鹽水月津港、善化公滯10及11、永康公園、大內西拉雅公園委外管理維護，都有民眾將家用垃圾丟到公園情況，區公所管理的鄰里社區公園一樣有此困擾。

公園維護廠商、保全員只能加強巡視，看到私倒家用垃圾會立即勸導民眾拿走，另方面垃圾桶投入口設計只能投入瓶瓶罐罐的小型垃圾，但還是無法阻止民眾偷丟垃圾到公園。

張榮哲說，依據台南市公園綠地管理自治條例民眾在公園亂丟垃圾，違反第九條第五款至第13款規定之1者，可處行為人1200元以上、6000元以下罰鍰。

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