看好港客來台 中市府樂觀估至台中旅遊人次至35萬

2019-07-10 12:25

〔記者歐素美／台中報導〕香港伙伴教育基金會帶領近千名中學生，今日至台中進行4天3夜的海外修學旅行，觀旅局昨在大安媽祖文化園區特別舉辦千人小吃宴，供學生品嘗台中海線地區的在地美食小吃及佳餚，讓香港學生體驗獨特的台灣辦桌文化；觀旅局長林筱淇表示，去年港澳赴台中的旅遊住宿人數達到29萬多人次，今年可望上看35萬人次。

觀旅局長林筱淇表示，香港一直是台中市入境旅客的重要市場之一，目前有四家航空公司直飛台中至香港航線，提供每日7至8航次密集往返，帶動著兩地旅運的蓬勃發展，去年港澳赴台中的旅遊住宿人數達到29萬3102人次，超越日本，成為來台中的第二大外國旅客來源。

到台中旅遊的香港遊客，今年1至5月比起去年同期仍成長逾1.23%，搭配7月10日至8月18日首屆台中購物節、8至9月的好湯溫泉季、9至10月的自行車嘉年華、台中爵士音樂節、10至11月的台中舞蹈嘉年華、11至12月的新社花海及台中國際花毯節、歡樂耶誕節，今年可望一舉成長至35萬人次。

觀旅局說，市長盧秀燕十分重視香港的旅遊市場，今年1月底親自帶隊赴香港拚經濟，市府6月中旬也前往香港參加ITE國際旅展，推廣台中市觀光及首屆台中購物節，持續向港澳旅遊業者與媒體推廣台中觀光資源，深化行銷，希望帶來更多港澳民眾到台中市度假觀光消費。

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