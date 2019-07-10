首屆台中購物節開跑 11家知名夜市推限時優惠

2019-07-10 12:01

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆台中購物節今日開跑，逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市等11處知名夜市，均加入優惠店家，除消費金額可3倍計，有更機會可抽千萬豪宅，並推出半價美食、「5省到」等促銷優惠。

經發局表示，台中購物節即日起至8月14日展開為期6週的盛大活動，消費滿500元即可抽豪宅、名車、總統套房住宿等大獎，經發局特別邀集11處攤販集中區加入優惠店家，包括逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市、中華夜市、昌平夜市、民意街文創市集、華美市集、梨山水果市集、金谷市集、旱溪夜市、太原夜市，只要到懸掛活動萬國旗的攤商消費，即有台中購物節專屬折扣優惠。

經發局表示，活動期間，每週三晚間6時推出「半價美食搶購」活動，逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市、中華夜市、昌平夜市各推出1攤限量200份半價美食，包含雞排、糖葫蘆、肉丸、麵線、沙威瑪等，每人限購2份。

還有「5省到」（台語諧音「有省到」）折價優惠，消費滿100元折價5元、滿200元折價10元，以此類推，買愈多省愈多，飲食攤商最高折價50元，百貨服飾用品攤商最高折價500元，包含逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市、中華夜市、昌平夜市、民意街文創市集、華美市集、梨山水果市集、金谷市集均參與。

此外，購物節期間於11處攤販集中區拍攝任3攤不同產品，分享留言於「感動•希望•欣市場」粉絲專頁抽獎活動貼文處，並tag標記兩位朋友，即可抽iPad、Dyson吸塵器、Dyson吹風機、三星S10手機等大獎。

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