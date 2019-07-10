甄珍高雄影展12日登場 甄珍特別推薦這一部…

2019-07-10 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕致敬一代影后甄珍與台灣電影的黃金70年代，高市電影館12日起至28日推出「甄珍高雄影展」，14部甄珍從影55年來最重要的作品，展現影后百變、自然的演技，為觀眾獻上台灣電影第一代的愛情女神。

「甄珍高雄影展」選映《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》、《母與女》、《落鷹峽》、《緹縈》、《白屋之戀》、《珮詩》、《天使之吻》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》、《海鷗飛處》和《真真的愛》14部作品；甄珍特別推薦影迷一定要看《緹縈》，這片不僅是她贏得亞洲影后的作品，她和緹縈都是孝順、堅強的女性，演來讓她特別暢快。

其中《群星會》、《白屋之戀》和《落鷹峽》當時在高雄拍攝取景，甄珍特別提起《落鷹峽》當時在月世界拍攝，大熱天還得要穿棉襖，讓她和陳莎莉實在熱到不行，而且月世界風沙滾滾，他們每天吃便當都得配砂土，讓她印象深刻；尤其那個年代片場設備簡陋，劇組安排的化妝室竟然是在地上挖個洞、再擺兩個木板上去，即使她已經是大明星，也只能這樣「就地解決」。

高雄市政府新聞局、文化局、工務局合辦的「甄愛高雄群星會」系列活動從12日起展開，包括12日開幕典禮及星光大道，12日至8月11日的「Chen Chen：甄珍從影55週年經典展」，12日至28日「重溫風華年代—甄珍高雄影展於高雄市圖書館總館」、in89駁二電影院兩地上映。

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