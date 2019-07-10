熱昏頭！消暑3大「誤會」 竟是吃冰……

2019-07-10 07:44

〔記者謝介裕／南投報導〕炎炎夏日，氣溫不斷飆高，絕大多數的人都曾有買冰吃或喝冰水的消暑經驗，尤其，當第一口的冰吃下去，更讓人有種全身從頭到腳透心涼的暢快感，不過，衛福部南投醫院說，不管是吃冰、喝冰水甚至沖冷水澡等3種消暑方法，以醫學立場及角度而言，其實並非正確的，而且還會適得其反，讓人越喝越熱，不得不慎﹗

南投醫院院長洪弘昌、中醫科醫師張慈文指出，漢代張仲景所著的「傷寒雜病論」，曾載明要治療中暑，第一步就是「先以熱水灌之，令汗出」，即是讓毛孔打開來排汗，解除悶在體內的熱氣狀況。

人的體溫約攝氏37度，而冰水通常在10度以下，喝下冰水的那一瞬間，就已為身體帶來負擔，並且消耗器官能量，久而久之對身體並非好事。

更何況，人體散熱，主要靠出汗，吃冰或喝冰水會讓毛孔收縮出不了汗，熱氣就會悶在皮膚下，所以才會覺得有愈來愈熱之感，其實最棒的消暑方法就是喝溫開水，因為冰水只能讓口腔周圍變冷，喝溫飲可以使毛孔血管擴張，讓體溫明顯降低，畢竟夏季戶外溫度與人的體溫差不多，所以接近體溫的飲料，既不會讓人體感到燥熱，又能達到汗腺舒張、排汗的效果。

至於沖冷水澡情況與吃冰、喝冰水相似，都只是治標不治本，毛孔閉塞住之後，出不了汗，當然身體調節散熱的功能便會越來越差，值得大家正視。

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