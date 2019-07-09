高雄205兵工廠遷建 第一期下月動工

2019-07-09 17:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市205兵工廠遷建計畫，需配合軍方產能不中斷的原則，市府宣布第一期的中科院林園營區新建工程正式啟動，將於下個月動工，預計2022年完工。

205兵工廠佔地57公頃，是國軍負責輕兵器及彈藥的研發生產單位，地點位於高雄市中山三路、光華三路、凱旋四路之間，堪稱是亞洲新灣區核心，捷運紅線及輕軌也在此交會。

2016年8月，在行政院前院長林全見證下，國防部與高市府簽署合作開發意向書。去年5月，205兵工廠遷廠區段徵收計畫，經內政部審議通過，粗估土地與地上物補償款約需400億元，將由高市府平均地權基金分年支付。

軍方則同意將205兵工廠遷往中科院林園營區、大樹區光復營區、大樹北營區等三營區，但因目前生產線仍在運作，必須先建後拆，估計整個遷移期程至少8年以上。

工務局新工處今天宣布，205兵工廠遷建案需優先啟動的第一標：中科院林園營區新建工程，已經順利發包，預計下個月正式動工，2022年完工，由於要配合軍方產能不中斷原則，因此要先完成中科院林園營區工程，後續205兵工廠遷建案才可以陸續進行。

工務局指出，205兵工廠遷建計畫總經費約121億元，由新工處代辦，計畫包括三營區遷建標案工程。

首先動工的中科院林園營區工程，內容依軍方需求，進行營區內廠房拆除及新建、整修廠庫房，並引進綠建築、節能、無障礙空間等設計，經費約3.8億元。

都發局表示，205兵工廠遷建後，將招攬國際優質企業投資進駐，轉型朝國際企業總部、金融商貿、創新研發等發展。

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