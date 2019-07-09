苗栗夏季東方美人茶評鑑 鄧國權茶園重登茶王寶座

2019-07-09 17:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣夏季東方美人茶評鑑競賽今早於頭份市農會登場，總計有406點參賽，儘管受天候影響，好的茶菁減產許多，製茶難度增加，但整體品質仍維持水準，經過激烈評選後，由頭份市鄧國權茶園摘下特等獎，再度奪回苗栗茶王寶座殊榮。

儘管產量減少，各茶農仍以專精技術補足茶量，使得今年參賽點數比去年多上100點，競爭激烈。評審委員吳聲舜指出，近期悶熱潮濕也使得參賽品質反而更提升，因此破格增加3名頭等獎名額，達10名。

而去年才奪下全國冬季東方美人茶評鑑特等獎的鄧國權茶園，今年再次參賽，雖然去年與夏茶茶王失之交臂，但捲土重來後更上層樓，重奪特等獎，再度登上茶王寶座。

代表父親鄧國權前來領獎的鄧羽妡說，近幾年氣候異常，影響茶葉生長，製茶難度增加，尤其今年雨水多，因此在製茶過程中有特別著重發酵步驟，茶廠也保持秉持古法，完整呈現東方美人茶的特質。

今年入等的獲獎者中，不乏許多茶農第二代年輕人，讓苗栗茶產業傳承及轉型看見新契機，苗栗縣長徐耀昌頒獎時也勉勵茶農們，預祝獲獎者能於下週在桃園龜山區登場的全國賽中再創佳績，為苗栗爭光。

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