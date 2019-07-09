谷關神木谷千年五葉松 樹醫李碧峰搶救

2019-07-09 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕谷關神木谷的千年五葉松因老化及蟲蛀，樹幹中空、岌岌可危，業者請來樹醫李碧峰診治，李碧峰今天為老樹進行清創治療外科手術；李碧峰也是台中市樹木保護委員會委員，他表示，市府應寬列經費及人力保護台中市1800棵老樹，同時進行「台中市樹木保護自治條例」修法，搶救老樹。

今年4月，谷關神木谷的千年五葉松長約10公尺的副枝突斷落，樹身出現一個大洞，經農業局請來專家學者會診，因樹幹中空，建議矮化修剪15％，以免樹幹斷裂發生危險，經費要求業者自付。業者羅進洲自費9萬多元，請來樹醫李碧峰診治，李碧峰今天為老樹進行清創治療外科手術，將清除腐化的外皮等部分，保留健康的木質，再以高溫400度碳化處理，再以藥劑塗佈封填，以保護老樹避免蟲蛀及繼續遭侵害。

李碧峰說，五葉松的情況比想像的嚴重，空洞得很厲害，壁厚僅29公分，而且實木都有菌絲，很容易內外長菇，影響老樹生長，很多樹皮都已死掉，樹幹裡面幾乎都是中空，宛如煙囱，經其風險評估，危害性高達61%，健康僅54分，樹幹斷折的機會高達5成以上，將利用3天進行清創、藥劑殺菌，因樹上有白蟻，還要進行殺蟲，療程預計需要1個月。

李碧峰表示，老樹矮化反而會造成營養體不足，並不適合，應採用砍除內部不良枝方式，而非降低樹木的高度，因老樹傷口大需要靠樹葉等光合作用癒合。

李碧峰也是台中市樹木保護委員會委員，他表示，台中市列管的老樹多達1800棵，如果市府認為老樹是珍貴的文化財，應寬列經費及人力，積極管理，定期檢查老樹及協助治療，就算老樹長在私人土地上，也應提供一定補助，但要提供補助，就要修改「台中市樹木保護自治條例」，才有法源依據。

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