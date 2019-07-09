徵得樹靈同意 雙流公園千年牛樟返回故鄉那瑪夏

2019-07-09 16:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕寄託在屏東雙流國家森林遊樂區將近7年的高雄那瑪夏千年牛樟，經原住民族轉型正義委員會及那瑪夏區公所努力爭取，終於在7月8日由高雄市那瑪夏區長白樣及那瑪夏區代表會，率領族人舉辦儀式徵詢樹靈同意後，7月9日凌晨啟程返回故鄉，

高雄市原民會說明，千年牛樟是民國101年間經歷610水災後，在那瑪夏區溪流河床被發現，受林務局屏東林管處保管於雙流國家森林遊樂區將近7年，日前透過原住民族轉型正義委員會及那瑪夏區公所爭取下，在7月8日由那瑪夏區長白樣、那瑪夏區代表會，率領族人舉行卡那卡那富族祖靈告慰儀式，徵詢千年牛樟樹靈的同意後，於7月9日凌晨啟程返回那瑪夏，族人當天舉鄉歡騰以傳統文化祭儀熱烈迎接千年牛樟。

原民會說，千年牛樟非常珍貴，體積巨大，歸回那瑪夏的路途委請屏東縣警察局、國道公務警察局及高雄市警察局負責維安護送及交通管制，7月9日上午約5點順利抵達那瑪夏。

沿路族人以鳴槍、燃炮隆重並熱鬧迎接牛樟木返家，抵達目的地時，即由布農族耆老按著牛樟與樹靈對話，過程中耆老以布農族語述說著，對於讓牛樟流落他鄉多年感到抱歉，也謝謝樹靈願意願意回家、再次保護那瑪夏的世世代代。

那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛說，千年牛樟返家是本區族人殷切期盼的一大文化盛事，深具歷史傳承與教育意義，更是推動並落實原住民轉型正義之里程碑，因此在7月9日辦理「千年牛樟安置祈福儀式迎接典禮」，會中各族分別以部落祈福（布農語tauhumis）、祈福告慰祖靈（卡那卡那富族語mari ie i cakʉsʉ kanuru）、敬神（拉阿魯哇族語sikilaliali piatamu）等迎接牛樟樹靈的歸回，以最傳統最誠摯的心意迎接千年牛樟的到來。

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