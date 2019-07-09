高中職免試入學放榜 屏東19校僅6校額滿

2019-07-09 16:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕108學年度屏東區高級中等學校免試入學分發今天（9日）放榜，報名總人數3993名，共錄取3972人，未錄取人數21人，錄取率99.47％，全縣共19所公私立高中，但僅6校額滿。

屏東縣教育處說，屏東區108學年度各校經直升或技優放榜後回流的一般生招生人數為6303名，原住民外加名額158名及身障生外加名額154名。本次報名參加屏東區免試入學總人數計3993名（含原住民338名及身障生51名），錄取人數為3972名，未錄取人數21名（大多為選填志願數過少），錄取率99.47％，前3志願內錄取率為97.08％。

教育處統計，招生額滿學校（不含進修部）有屏東女中、屏東高中、潮州高中、屏東高工、大同高中、東港高中。同分增額錄取人數2名，分別為屏東高工電子科及屏東女中各1名。

申請複查 明天17:00提出

教育處說，屏東縣有19所高中職可選擇，並設有優秀學生留縣升學獎學金，鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上；另外，教育處提醒，如欲申請分發結果複查，請於明天（10日）下午5點前依簡章規定提出，並請錄取學生務必於7月12日中午12點前，持相關證件至錄取學校報到。

申訴請於7月15日下午4時前向108學年度屏東區高級中等學校免試入學委員會內埔農工提出；已報到但欲放棄錄取資格學生，請於7月15日下午2時前檢具「已報到學生放棄錄取資格聲明書」親自向錄取學校提出並完成放棄程序後才能參加續招。

教育處屏東區招生名額尚未額滿，若欲參加免試續招，於7月29日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，查詢續招學校名單及名額。

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