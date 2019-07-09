為籌圓夢旅費和公益基金 宜蘭這群小學生利用暑假磨出一支筆

2019-07-09 17:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣湖山國小6年級生自籌畢旅經費，將蒐集而來的廢棄木料，透過機具加工，製成原子筆、鋼筆、鉛筆義賣，收入不僅用於畢旅經費，部分還要捐出做公益，學生熱血自籌經費，精細做工的小小原木筆，也考驗孩子的耐心與自信。

湖山國小是實驗教育小學，校園與山林比鄰，山野教育課程是該校特色；去年校長林光章引入簡單研磨機具，加上課堂走訪山林所蒐集的殘餘木料，在教室開起手作課程。

該校這屆5升6年級的學生有19位，學生規劃花東及南部的公益畢旅，以鐵路、單車雙鐵並行方式，前往瓦拉米古道、都蘭山展開「淨山」行程，為自己6年小學生涯畫下完美句點。

學生不想因為畢旅造成家長負擔，與老師討論後，義賣原木筆籌措所需經費。討論期間，同學認為除了淨山外，也應該回饋社會，因此義賣部分所得，決定捐作公益，不留一塊錢。

19名準6年級生，暑假期間在導師林宏宗指導下，利用角料，頂著夏日高溫，製作獨一無二的原木鉛筆、鋼筆；若力道掌握不好，失敗了再重來，考驗耐心，忍受木料造成的手指破皮，過程被同學形容「磨心也磨志」。

學生林靜綺說，小小原木筆，考驗製作人的耐心，還得忍受過程中的失敗與挫折，但修成完美的那一刻，卻很有成就感，一支筆成了她們畢旅圓夢的起點。

林光章說，原木筆是學校山野課程的延伸，要研製一隻筆，每一分力都要充分掌握好，過程考驗膽量與耐心；6年級生的畢旅圓夢計畫才剛起步，學生利用暑假暇餘時間製作，不僅培養獨立精神，也希望成為其他人的榜樣。

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