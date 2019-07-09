高市環局查獲工廠棄置廢油入愛河 最重可罰300萬

2019-07-09 16:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今表示，昨上午接獲民眾通報，三民區愛河流域寶珠溝水面出現油污，經派員前往循線查獲鐵工廠棄置廢油，並於廠區水溝內發現廢油殘留，經環保局深入稽查，依違反廢清法第28、31、36、52條開單告發，最重可罰300萬元。

環保局表示，8日上午民眾通報愛河流域寶珠溝水面出現油污，立即派員進行沿水路向上游巡查，發現灣興街55巷1號門口水溝內有廢油殘留；但工廠負責人矢口否認。

環保局入廠稽查發現核屬公告列管事業，但未檢具廢清書送審，未以網路傳輸申報廢棄物流向，廢切削油未委託合法清除處理機構清理，廢切削油未於明顯處標示中文名稱等，分別依違反廢清法第31條第1項第1款、第2款、第28條第1項、第36條第1項規定，將依廢棄物清理法予以重罰，最重將可罰300萬元。

環保局表示，此次油污主要淤積在愛河流域寶珠溝水閘門內側，環保局除啟動橫向聯繫，請水利局暫勿開啟閘門外，並立即派員以攔油索及吸油棉，清除河面上油污。

環保局總計動員人力23人次，清除含油污等相關廢棄物約10噸，目前油污已由環保局完成清除，後續將依規定向污染者進行求償。

局長袁中新呼籲業者應妥善貯存廢棄物，不得在雨天偷排而造成污染，對於造成環境污染者，也須負責清除污染物，以恢復愛河水域環境樣貌。

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