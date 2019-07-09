高雄區高中免試入學錄取率99.22％ 雄中5A點人數減少

2019-07-09 15:33

［記者黃旭磊／高雄報導］高中免試入學放榜，高雄區錄取率為99.22%，雄中錄取門檻5A30點，雄女5A28點，錄取人數均比去年少。

高雄區108學年度高級中等學校免試入學今天公告分發結果，本屆1萬7533名考生報名，錄取1萬7396人，考生回母校領取分發結果通知單，校門口出現幾家歡樂、幾家愁畫面，至於個別報名考生由承辦學校-國立岡山農工郵寄至回郵地址。

本屆第一志願群錄取率98.78%。錄取門檻雄中5A30點，雄女5A28點，相較之下，去年雄中錄取門檻為5A30分、29點，雄女為5A30分、28點；而2校去年一般生各招798人，今年核定招生數減為756名。

高雄市教育局長吳榕峯提醒，獲錄取考生持免試入學分發結果通知單、學歷（力）證件及身分證或戶口名簿，於7月12日（星期五）上午9至11點，依各校公告報到方式辦理報到，逾期視同放棄。

吳榕峯說，考生可自行上網下載列印分發結果通知單，而欲申請複查者，請於7月10日（星期三）下午5點前，親自向國立岡山農工申請。

教育局表示，申請複查考生應填具簡章所附「免試入學分發結果複查申請書」（第85頁附表四）及黏貼「免試入學分發結果通知單」影本，並於申請時繳交複查手續費新臺幣50元、貼足限時郵票回郵信封。

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