2萬張圖解 韓藝術家製動畫教打太極拳

2019-07-09 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕來自韓國的藝術家金是憲（Shon Kim）駐村駁二期間，以太極拳為創作主題，使用數十本太極拳分解教科書、2萬張以上分解圖片，結合動畫技術完成「BOOKANIMA：太極」作品，讓書中的太極拳師傅動了起來，彷彿現場示範教學，衝擊觀眾的感官。

金是憲表示，來到高雄駁二駐村後，發現高雄許多公園、學校操場等公共空間經常能看到練習太極拳、路跑及健走的市民，全民運動的風氣盛行，與韓國差異甚大，便開啟以「功夫」做為駐村創作議題的靈感。

金是憲說，自己是一位對武術狂熱的藝術創作者，對於李小龍、葉問等武術宗師及各式拳法皆有涉略，兒時他曾經學習武術，購買許多相關教學書籍自學，圖解教課書是他很重要的兒時回憶，間接成為他創作「BOOKANIMA」系列書籍動畫的靈感。

研究過程中，金是憲發現台灣太極拳相關介紹及書籍藏量相當豐富，各種流派的資訊也非常齊全，他蒐羅高雄二手書店的太極拳教學書籍，掃描分解圖示集結成「BOOKANIMA：太極」動畫。

除了此次以太極拳為題，過去數年間金是憲已經完成「BOOKANIMA－舞蹈、球類運動、有氧運動」等數支系列動畫，對於這次在高雄能找到跟功夫相關資料完成太極拳一作感到相當興奮，也期待能帶給民眾更多元豐富的動畫體驗。

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