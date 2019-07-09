高中職放榜了！錄取率98.81％ 逾8成錄取前三志願

2019-07-09 11:45

〔記者林曉雲／台北報導〕高中職放榜了！108學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學今天上午11時公告分發結果，教育部統計，報名人數總計14萬5800名，錄取人數總計14萬4063名，錄取率為98.81％，比去年增加，其中台東區最高（99.4％），花蓮區（99.12％）和屏東區（97.08％）次之，其中計有81.25％學生以「前三志願」如願錄取學校，也比去年增加3.48個百分比，教育部提醒，報到日期全國統一為108年7月12日。

國教署高中職組組長韓春樹表示，今天放榜結果已顯示，各國中輔導教師積極協助學生探索及發現自己的性向與興趣，做最佳之升學進路選擇已見成效；今年總招生名額是20萬2123名，一般生缺額有5萬8060名，每班未滿32人得續招，尊重學校決定是否要續招；如果與去年相比，去年總招生名額是21萬4674名，錄取15萬8756名，98.41％錄取率，前三志願錄取率是77.77％，今年錄取率和前三志願錄取率均有增加。

至於今天放榜有1737人落榜，韓春樹表示，這些學生可再報名參加由各主管機關核准辦理特色招生專業群科甄選入學、免試入學續招學校之招生，特色招生專業群科甄選入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，自108年6月28日起公告於「學年度特色招生專業群科甄選入學網」；免試入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，將自108年7月29日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。

另外，特色招生考試分發入學今天也放榜，基北、桃連及台南等3區辦理特色招生考試分發入學之學校，全國計有11所學校總計招生名額計851名，滿招還外加錄取2名，總報名人數計3285名（基北區276名、桃連區421名及台南區2588名），所有放榜之11所學校、計853名學生錄取，包含桃園市立內壢高級中等學校同分增額錄取1名，以及桃園市立大園高級中等學校外加名額原住民生1名，總錄取率25.97％；韓春樹表示，台南區明年不打算繼續辦特招，教育部會審慎和台南區討論研議後決定。

而為讓錄取學生能夠儘快就定位完成報到，為高級中等學校學習生活作好準備，教育部已請各高中職在放榜至報到期間，主動聯繫及邀請學生，實地參訪及參加學校相關活動，如親師座談會、校友及學長姊經驗交流，並於暑假舉辦特色活動，銜接及補救教學課程等，以藉由輔導新生適性就學之各項輔導措施，讓錄取新生「愛其所選」。

另教育部也籲請各直轄市、縣市政府督促轄屬國中，積極輔導並主動鼓勵學生，掌握免試錄取結果報到入學。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法