停滯30餘年的台南四草遊樂區有譜 民間申請開發首例

2019-07-09 10:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已劃設30餘年的台南市安南區四草遊樂區，經市府專案檢討相關開發規定後，首件遊樂區開發案已向市府提出申請，目前於都市計畫草案公開展覽階段，後續將併同開發計畫提送南市都市計畫委員會審議，未來若開發案過關，為市郊的安南區添利多，南市也將多一個遊樂景點。

四草「遊2」遊樂區緊鄰台江國家公園，早在1983年南市主要計畫通盤檢討時就已經劃設，至2003年通盤檢討再規定遊樂區開發須申請開發許可審議，且最小基地規模需達5公頃，30餘年來一直無申請開發案件。

南市都發局表示，市府因應台江國家公園成立，專案檢討周邊都市計畫土地利用，於2018年發布實施四草遊樂區細部計畫，參酌現況劃分「遊2-1」及「遊2-2」兩區，並新訂開發許可審議規範，分別調降開發門檻為2公頃及0.2公頃，再依開發規模分級訂定容許使用項目、使用強度及公共設施負擔比例。

該開發案位於四草大道東側，鄰近台江國家公園、四草綠色隧道、四草大眾廟。南市都發局表示，四草遊樂區的開發利用以結合生態文化觀光資源，發展台江在地產業特色為目的，鼓勵開發經營台江在地生活休閒產業，以及水岸、休閒遊憩、博物館及文化古蹟保存或展示設施，並可提供旅館、餐飲、商店等服務設施，形塑具台江意象且兼顧生態保護與觀光發展的親水遊憩環境。

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