台灣洗腎發生率世界第一 患者常併發多種疾病

2019-07-09 09:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕 從事藝術工作的68歲的陳姓男子，因糖尿病與高血壓糾纏20載，腎臟功能每況愈下，去年底被醫院確診為尿毒症，從此必須洗腎，他按部就班的依循醫囑進行血液透析治療，讓自己心態保持樂觀並接受它，自然而然恢復的快，也重啟了藝術創作的志業。

東元綜合醫院腎臟科主治醫師范誠宗表示，衛福部國健署106年醫療統計，前十大醫療費用疾病中，排名第一位竟是慢性腎臟疾病，占13.2%；第二位為糖尿病，占5.2%；第三位為高血壓，占2.8%，恰恰好陳姓腎友罹患了前三名疾病。

范誠宗指出，美國腎臟登錄系統USRDS最新年報中公佈全球尿毒症排行，台灣洗腎發生率竟是世界第一，106年洗腎人次高達581萬3900人次，相較於10年前455萬9710人次激增了27.5%，且洗腎人口有老化趨勢，除了需仰賴洗腎來維持生命，常合併有腦血管疾病、心臟血管疾病、各種退化性關節炎等疾病。

范誠宗說，當腎臟功能衰退時，身體即無法維持正常的新陳代謝，此時體內的廢物無法充分的由尿液中排出，於是這些代謝物會積存在身體，其所造成的種種不適症狀及併發症，就稱為「尿毒症」。

早期的尿毒症並沒有嚴重的症狀，到了末期常見的症狀有疲倦、下肢水腫、尿量減少、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、貧血等。尿毒症末期只有腎臟替代治療才能減輕症狀。

范誠宗表示，現有的腎臟替代治療方式有血液透析（俗稱洗腎）、腹膜透析（居家即可操作）、以腎臟移植。其中，接受長期的血液透析的病人，多須先接受動靜脈廔管手術，使血液透析的血液能順利流出到人工腎臟，經過處理後再回流入人體，廔管稱之為腎友的生命線。

東元醫院腎臟科主任林青陽指出，該院洗腎中心除有24小時全年無休的緊急洗腎治療，今年也將引進最新的AI智慧型電子化透析管理系統，該系統可將病人透析前、中、後的體重、血壓、血液 透析紀錄等進行整合; 在血液透析過程中，醫師可即時了解腎友狀況開立醫囑，讓護理師更有照護的依循，更能嚴格的監督透析品質，以提高精準、安全的洗腎環境。

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