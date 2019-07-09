潘恒旭稱20萬韓粉遊高雄消費20億 數字曝光狠打臉！

2019-07-09 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜號召韓粉上週末（6、7日）至高雄觀光，觀光局長潘恒旭更發豪語說，來高雄觀光的韓粉有20萬人，至少有20億元的觀光收入。但根據交通部觀光局3月份的數字，高雄飯店房間數量大約只有4100間，若要入住20萬名韓粉、4人一間房，也要5萬間房才夠。

據《ETtoday》報導，潘恒旭受訪時指出，最少有20萬名韓粉在6日前來高雄，部分人士5日晚間就下榻高雄「星級飯店」，有3間飯店均達到100%住房率，推算20萬韓粉每人平均在高雄花費2500元至3000元，2天可能創下20億元的觀光收益。

根據《三立新聞網》報導，以捷運運量來看，6日這個週末，的確比上一週多了15%的載客量，但以高雄所有飯店的總房間數來說，是不太可能容納20萬名韓粉。以交通部觀光局3月份公布的數據，高市的飯店房間數量，大約是4100間，如果有20名韓粉、4人一間房來計算，大概需要5萬間房，需求與供應就差了12倍。

「這些是騙不了人的。」民進黨高雄市議員鄭孟洳更指出，岡山之眼等知名景點，算門票就能知道遊客來了多少；另外，時代力量議員黃捷則說，潘恒旭誇口帶來20億元商機，喊出這些金額被外界質疑，原來是把機票也算進去，把非高雄在地消費也算進去，「都是在誤導大家」。

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