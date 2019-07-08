不是胖子的專利！ 精壯男愛運動竟罹重度睡眠呼吸中止症

2019-07-08 20:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕睡眠呼吸中止症不是胖子的專利！41歲的楊先生身材精瘦，長期打鼾且鼾聲如雷，吵到妻小受不了，只好睡客廳，近來出現高血壓前期，跑步、打球血壓仍降不下來，就醫發現是扁桃腺肥大、懸壅垂過長，嚴重阻塞呼吸道，罹患重度睡眠呼吸中止症。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，國人有睡眠呼吸中止症超過50萬人，盛行率2%至4%，主要原因是肥胖及上呼吸道阻塞的結構問題，許多疾病跟呼吸中止有關，包含高血壓、糖尿病、心血管疾病，常見症狀包含打呼、睡眠中斷、白天容易嗜睡等等。

楊先生因扁桃腺肥大、懸壅垂過長及舌根肥厚致病，白天無異狀，但睡覺躺下時扁桃腺往後、懸壅垂下垂、舌根也往後縮，塞住80%的呼吸道，睡眠檢測發現他1個小時醒來51次、每次超過10秒鐘，已經罹患重度睡眠呼吸中止症。

楊先生也說自己長期睡不飽、白天疲累，開車常打瞌睡要狂捏大腿，平常有運動習慣，也常打球、跑步，並提早入睡、睡滿8小時，血壓仍居高不下，一直很納悶，原來是睡眠呼吸中止症作祟。

由於楊先生不肥胖，嘗試側睡改善不佳，也不想戴呼吸器，今年2月接受懸壅垂軟顎咽成型術，以低溫電漿刀切除部分扁桃腺、懸壅垂，暢通呼吸道，術後飲食、說話正常，睡眠品質改善，血壓恢復正常，打鼾聲變輕微，終於能回房睡了。

黃承楨說，低溫電漿刀手術約70度，較健保給付的傳統電燒刀溫度250至350度，傷口疼痛感大幅降低，恢復期較短，不過要自費。

黃承楨提醒，民眾如果長期打鼾聲大、睡不飽，又有肥胖、長期血壓控制不好，或吸不到氣的感覺卻找不到原因，可評估是否罹患睡眠呼吸中止症，治療方式有減重，一般減重10%至15%可減輕20%症狀，還有側睡、戴止鼾牙套、呼吸器，效果不好可考慮手術治療。

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