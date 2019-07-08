不只茂林！ 紫斑蝶夏季過境大坑也看得到

2019-07-08 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大坑生態園區復育蝴蝶、螢火蟲8年有成，每年成群紫斑蝶過境大坑，今天台中市風景區管理所邀請受保護和輔導的兒童及少年，到園區參觀認識紫斑蝶和標放，在紫斑蝶翅膀寫上「TC708」地點台中和日期，學習如何保護紫斑蝶和記綠遷徙。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長李銘崇表示，紫斑蝶屬於熱帶蝶種，喜愛熱帶氣候，在東南亞、中國、香港都有其足跡。台灣的紫斑蝶屬於特有亞種，目前有4種，包括端紫斑蝶、斯氏紫斑蝶、圓翅紫斑蝶和小紫斑蝶，因為北回歸線將台灣分為熱帶跟副熱帶氣候，所以冬天比其他地方的紫斑蝶有較明顯的遷移現象，與墨西哥帝王斑蝶並列為世界兩大越冬蝶谷。

紫斑蝶每年冬天會南下過冬，中部地區夏季可看到紫斑蝶群飛，紫斑蝶生命約7個月，最遠飛行距離達300公里，翅膀有「幻色」相當美麗，是透過物理原理折射出不同顏色，而且紫斑蝶是台灣唯二會遷移的蝴蝶。李銘崇說，這批紫斑蝶標放完，可以在10月飛到茂林，不過提醒不會遷徙的蝴蝶就不需標記。

今天慈馨兒少之家及南台中家扶中心兒少參加生態導覽，看到蝴蝶飛舞相當開心，市長盧秀燕也加入行列，一起學習如保標記紫斑蝶和放飛。市府表示，大坑生態園區（中正露營區附近）復育蝶類，目前可發現蝶類超過140種，包含由南部遷徙到此處的紫斑蝶，在夏季的時節最多會有近300隻蝴蝶翩翩飛舞，生態豐富。

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