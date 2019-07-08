烏日水資中心今開環評說明 民嗆配套做好再建

2019-07-08 20:21

〔記者陳建志／台中報導〕市府水利局持續規劃在烏日溪南興建水資源中心，今天召開環評說明會，出席里長批評不該將別人不要的設施都丟到烏日，要求配套興建東湖大橋、國民運動中心，並將烏日溪南納入民生污水收集範圍，否則烏日不歡迎水資中心蓋在這裡。

市府水利局計畫在烏日慶光路旁興建烏日水資源中心，今天舉行環評說明書前公開會議，由水利局副局長韓乃斌向民眾說明，此處預定地位於烏日焚化廠旁，原本是體育用地，目前正在進行都市計畫用地變更，未來將收集包括烏日、南屯、西屯、北屯等都市計畫區的民生污水。

興建所在地的烏日東園里長張有城表示，該塊用地原本是體育用地，現在雖然市府決定不蓋肉品市場，但還是要蓋水資源中心，抱怨一旁已經是烏日焚化爐，里民夜晚飽受惡臭所苦，要求要一併興建東湖大橋，且要將溪南非都市計畫區的民生污水納入收集，否則反對興建水資中心。

烏日五光里長林榮源，則擔憂污水管從溪北穿越大里溪到溪南，未來若大里溪進行疏浚，污水管是否遭破壞、裸露？烏日學田里長劉枝銓則不滿包括焚化爐、污水處理廠等別人不要的設施都往烏日送，要求在水資中心旁的體育用地興建國民運動中心。

市議員吳瓊華表示，水資中心可處理民生污水，希望能興建一座符合地方需求的現代化水資中心，並要求能連同北側的體育用地一起開發，提升整個區域的價值與發展性。

韓乃斌表示，未來污水管將以潛盾方式穿越大里溪下方，會將疏浚因素考慮進去，並說未來規劃方向，會連同北側的運動公園一起開發，設置射箭場等運動設施，並會開放水資中心管理大樓讓民眾運動後上廁所、盥洗，並同意將溪南民生污水納入收集，也請列席的市府建設局審慎評估民眾希望興建東湖大橋的心聲。

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