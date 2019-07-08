澎湖台東行李托運待遇不同 民眾大嘆二等公民

2019-07-08 19:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕同樣是台灣偏鄉，但台東與澎湖國際線接駁國內線行李托運待遇不同，讓澎湖民眾大嘆一國兩制、二等公民，要求居「上位」的澎湖縣長與立委能挺身而出，爭取澎湖民眾權利；澎湖縣政府給予正面回應，將與立委楊曜攜手爭取。

一位澎湖陳姓民眾表示，現行航空公司行李托運的免費重量，分別是國際線23公斤、國內線10公斤， 所以澎湖人以往出國回來再轉搭國內線 。除了是搭同一集團的航空公司並提出證明，否則通常都要被罰一筆不小的超重費， 若不想花冤枉錢，就要自行從大行李拉出換成隨身行李自己扛上飛機，所以極為不方便。

但台東民眾無論搭什麼航空公司的國際線回國，再轉搭國內線回台東，拖運重量都是比照國際線的標準， 原來是台東縣立委劉櫂豪及縣長，以鼓勵台東民眾出國為由向民航局爭取，才有這樣的福利，兩相比較之下，讓陳姓民眾相當不滿，在個人臉書上發表抗議言論，向澎湖的「上位」者提出最嚴厲的抗議，認為這些上位者失職，呼籲澎湖人共同起義，要回澎湖人應有的福利與尊嚴。

針對民眾反映台東縣民搭乘國內線航班轉搭國際線出入，其行李重量比照國際航線額度，且不受限同家航空公司。澎湖縣政府今日表示，該項優惠是2014年台東縣立委劉櫂豪向民航局及航空公司爭取而來，目前金馬澎尚無此優惠，有失衡平，澎湖縣政府未來將協同在地立委向中央及航空公司爭取給予相同待遇。

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