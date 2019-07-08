台灣之光！世界機器人大賽奪冠 王欣儀為兒子紅了眼框

由私立復興中學國三升高一的梁峻瑋、清華大學升大二蘇寄屏、高志奇， 及私立大同高中高一生游曜瑋組成的台灣代表隊「Reset」日前參加在澳洲雪梨舉辦的2019 RoboCup 世界盃機器人大賽。（圖：王欣儀提供）

2019-07-08 19:09

〔記者郭安家／台北報導〕私立復興中學國三升高一的梁峻瑋與清華大學升大二蘇寄屏、高志奇，及私立大同高中高一生游曜瑋組成「Reset」隊代表台灣出征，日前參加在澳洲雪梨舉辦的2019 RoboCup 世界盃機器人大賽，經7天奮戰，在青少年足球Open量組中的超級聯賽項目，拿下世界冠軍。其中，梁峻瑋的母親就是自稱「現代俠女」的國民黨台北市議員王欣儀。

王欣儀在臉書上開心發文表示，連日辛苦的選手們拿出國旗，小情人拿著獎盃開心合影；看到獎狀上的Taipei ，得獎榜單上的Taiwan ，忍不住感動得紅了眼眶。明年2020的RoboCup比賽即將在法國舉行，台灣代表隊也會持續加強精進、訓練，為台灣能在國際舞台嶄露頭角努力邁進。

每年7月吸引全球高手齊聚爭霸的RoboCup 是全球最大機器人賽事，今年已是第22年舉辦，台灣代表隊總計2支隊伍參賽，分別是「Reset」和「Apex」。其中「Apex」的選手分別為陳祥宇、蔡和恩、花經武及余秉澤等4人。

教練蘇寄偉表示，大家都覺得機器人比賽只有比機器，比誰跑得快，比誰程式好，但其實這就像真正的運動比賽，最重要的還是選手的心態。即便獲得了一個世界冠軍，但仍認為還有許多的進步空間。

王欣儀臉書貼文：

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