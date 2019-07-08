傳有工會成員要對機師餐點「加料」 長榮決定報警調查

2019-07-08 17:33

〔記者姚介修/桃園機場報導〕長榮罷工事件結束，不過傳出有工會成員對罷工不滿，其中還揚言要對機師餐點「加料」，長榮認為，不論這是誰的貼文，已經嚴重影響飛安，決定報警處理調查。民航局則表示關切，但不會有進一步調查。

資深機師指出，這種在餐點「加料」的用詞，和機場說恐嚇炸彈一樣，都是沒有發生，但是要認真面對，因為飛機上的用餐都是空服員一手包辦，甚至為了怕食物中毒，正、副駕駛的點餐還不可以一樣，不管是不是氣話、開玩笑，民航局及長榮航空都應該嚴肅處理，萬一真的下藥或是任何影響機師機能的「加料」，這不是只有危及機師，而是整架飛機的旅客，民航局竟然只是說「瞭解」，令人百思不解。

工會：郭姓組員帳號遭盜用

工會記者會雖然指出遭到盜用，但是幕後藏鏡人不管是誰？「加料」已經影響飛安。長榮航空也表示，對於媒體報導有關桃空職工郭姓幹部在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司必須慎重處理，但基於保障員工權益，公司會即刻啟動內部調查程序，且由於郭姓幹部宣稱帳號遭盜用，公司也會同時向警方報案，請警方協助儘速釐清真相，目前基於上述飛安考量，待其罷工結束返回公司上班，即會暫時將郭姓空服員改為地面勤務，待調查結果出爐後再行調整。

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