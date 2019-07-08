水豚君駕臨雨林館！ 小朋友快來台北動物園

2019-07-08 17:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕呆萌可愛的水豚君受到大小朋友喜歡，以後不用飛出國，來台北市立動物園就能看到！還有自帶slow motion（慢動作）的樹獺、長相逗趣的馬來貘等，都將在明天（9日）正式開館的熱帶雨林室內館—穿山甲館（Pangolin Dome）中亮相。動物園提醒，因館內空間有限，每10分鐘管控400人入場，雖然沒有限制參觀時間，但還是建議民眾儘量平日來參觀，以免排隊太久掃興。

市長柯文哲今天下午出席開幕記者會，他參觀時表示，可以規劃夜宿活動。對此，動物園則回應，府內長官建議都會審慎評估，但也要考慮天氣和環境，例如貓熊館中整天都有空調，即使夏天也很舒服，但熱帶雨林館可能早上5點就會被熱醒。

另外，因為熱帶雨林館的空間不大，那些地方適合住宿，加上室內館內鳥禽眾多，飛過就有可能留下「痕跡」，這些都要列入考慮；若是深度體驗，名額不多的情況下，也許可行性會高一些，但如果希望提供大量名額，就還要評估。

台北市立動物園斥資3.9億元打造「熱帶雨林館」，佔地約1.5公頃，自2006年開始規劃，包含6個戶外活動區及以1個穿山甲為鋼構造型設計的室內館。動物園表示，館中以教育展示南美洲熱帶雨林物種為主，除以大型喬木營造熱帶雨林的樹冠層外，並展示大量中南美洲原生的鳳梨科植物，以及被保育界判定，需要專案繁殖才得永續的物種，具高度可觀賞性。

動物園指出，目前穿山甲館及戶外活動區有多種列名IUCN（自然生態保育聯盟）極危或瀕危的物種，例如：婆羅洲紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、棉頭狷猴、指猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等，其中許多物種是透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（EEP）引進。

目前館中入住的居民，包含療育的水豚、動作緩慢的樹獺、還有好久不見的前夜行動物館居民阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等生物。

動物園發言人曹先紹笑著透露，別看樹獺慵懶，剛住進來的時候，可能因為對環境不熟悉感到害怕，竟自己攀上高達24公尺的屋頂，花了3天時間才慢慢下來，保育員此時才能提供食物，「勸說」樹獺回到住處。

動物園表示，隨著熱帶雨林區的開放，將於7/18、7/25、8/15、8/22舉辦「雨林出任務」親子體驗營，歡迎大朋友和小朋友報名參加。報名網址：http://t.cn/RBJakZ4。

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