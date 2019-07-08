長榮求償5.78億元 工會將籌組律師團：全面應戰

2019-07-08 16:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資爭議未解，針對桃園市空服員職業工會上月20日發動的罷工行動，長榮航空對工會提告，每日求償3400萬元，17日罷工總計求償5.78億元，並表示即便罷工結束「也不撤回」，沒結果不會喊停。桃空職工聲明指出，不會妥協，未來將持續深化工會組織，籌組律師團，全面應戰。

工會表示，長榮航空日前已對工會提告「非法罷工」，並附帶民事求償，在罷工結束後，長榮航空今明確表示，即便罷工結束「也不撤回」，沒結果不會喊停。

工會強調，本次罷工完全合法，勞資爭議處理法亦保障合法罷工之刑民事免責權，本會更在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下，與長榮航空簽訂團體協約，宣示雙方將朝新的、穩定的勞資關係發展。對長榮航空至今仍然不願對工會放下歧見，不願對工會幹部放下棍子的作為，本會亦不會妥協，未來將持續深化工會組織，籌組律師團，全面應戰。

另針對工會郭姓幹部在LINE群組霸凌組員的截圖，工會指出，現在網路上有非常多冒用暱稱、圖像之發言，已經造成嚴重的誤會與撕裂；工會已與郭姓幹部求證，本人並無霸凌意圖，也未回公司上班，意即所謂霸凌一事根本並未發生，子虛烏有。

工會表示，現正謠傳長榮航空將郭姓組員停飛、轉任地勤，然而該員並未接獲長榮航空聯繫，本會也相信長榮航空有足夠的智慧，不會以未經查證的網路謠言，未發生的事實作為懲處當事人的理由，也請外界勿多做聯想與解讀。

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