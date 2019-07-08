預立醫療決定 全台4664人簽署、1/3在台北市

2019-07-08 11:39

〔記者蔡思培／台北報導〕「病人自主權利法」今年初正式施行，民眾可透過「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，表達自己的醫療意願。從今年1月6日上路截至6月底，全國簽署預立醫療決定書人數已達4664人，北市有1521人，佔全國三分之一，為六都之冠。北市簽署人數中，50歲以上意願人佔8成、女性佔6成，顯示年長者較關心及接受善終議題，且女性接受度高於男性。

病人自主權利法規定，具完全行為能力之人（須滿20歲）可預立醫療決定，簽署預立醫療決定須經醫療機構提供預立醫療照護諮商。目前參加預立醫療照護諮商要先向醫院預約安排時間，由「預立醫療照護諮商團隊」（包括醫師、護理師、心理師、社工師等專業人員）提供關於醫療資訊的詳細說明，協助意願人做出決定。

北市衛生局表示，「預立醫療決定」可以讓意願人慎重思考，當自己處於不可逆轉的昏迷狀態、末期病人、永久植物人、極重度失智，及其他經中央主管機關公告疾病等五款特定臨床條件時，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。預立醫療決定經認證程序後，將註記在意願人健保卡上，未來意願人若想變更、撤除都可依照程序進行變更，確保意願人對於醫療選項有選擇與決定之權利。

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