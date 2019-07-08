追思李承翰 台鐵局長：車廂、車站加裝監視系統

2019-07-08 10:46

〔記者王善嬿／嘉市報導〕鐵路警察李承翰3日在台鐵自強號152次列車上，雖遭刺仍奮勇奪刀最後傷重不治，台鐵局長張政源今天到嘉義火車站主持默哀追思李承翰儀式，同時表揚、慰問高雄車班組車長傅至宏、嘉義站員呂秉諭等5人，張政源表示，雖造成李員傷亡心情沉重，但因李員及台鐵站務人員、嘉義市警察局長榮派出所警員等人壓制嫌犯，使車上旅客未受到傷害，特來此感謝他們，將逐年編列預算在車廂、車站加裝監視器，110年預計全數完成，並檢討增加車站、行車人員的安全配備。

張政源隨後到鐵路警察局嘉義派出所慰問表揚，不過嘉義所副所長李盈樺婉拒頒獎，張跟警所警員感謝、慰問後就離開。

而此案發生後，社會對於台鐵逃票處置方式要求檢討聲音不斷，張政源受訪表示，為了確保公共運輸安全，將嚴格執行無票旅客不得進站乘車，加重處罰。

媒體詢問是否替李承翰豎立紀念雕像，張回應，會與鐵路警察局、各界討論來規劃；目前鐵路警察局加派警力以雙人執勤方式維護旅客安全。

張政源說，當時列車長都依照標準處理作業程序值勤，看到旅客情緒不穩，先柔性勸導，如有危險行為、將對方與旅客隔離，不過列車長非專業人士，因此要馬上通報鐵路警察到場。

台鐵發新聞稿指出，簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱，另協調地方警察局增設巡邏箱，並逐年編預算改善監視系統，列車維安部分，既有車輛於車廂內裝置緊急對講機，台鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，車廂均設有監視器跟緊急對講機；11日將邀集鐵路警察局針對突發性暴力事件防範、乘務人員跟員警執勤安全維護研商檢討。

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