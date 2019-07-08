超音波導引長效止痛術 術前麻醉更安全、精準

2019-07-08 09:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一般醫師在手術前為患者注射長效止痛藥，都是憑藉經驗及手感，可能會有注射部位腫痛的風險。中國醫藥大學新竹附設醫院表示，該院全國首創的「超音波導引長效止痛術」，透過超音波導引成功定位長效止痛藥注射的深度，可讓施打過程更安全、更精準。

「這是4公分，好！我們打到4.5公分！注射」麻醉科醫師正在為110公斤的病患施打長效止痛藥，一手緊握超音波，一手拿著針頭注射，安全且精準！

中醫大新竹附醫麻醉科主任文寄銘指出，這是「超音波導引長效止痛術」，透過超音波等同於麻醉醫師的眼睛，將訊號反應在螢幕上，讓麻醉醫師可準確判斷針頭的位置，讓施打部位更精準，可避免過去由醫師憑手感及經驗施打長效止痛藥，而可能會有注射部位腫痛的風險。

文寄銘表示，該院麻醉科設有麻醉諮詢門診，包括了評估麻醉風險、擬定麻醉計劃、需要特別注意、配合事項、告知解釋，麻醉同意書的簽署。建議民眾一定要事前告知醫師疾病史、用藥及藥物過敏史，讓麻醉醫師更精確進行麻醉。

他說，自中醫大新竹附醫開院以來，麻醉醫師在全身或半身麻醉後利用超音波導引注射長效止痛藥，病患手術後疼痛都有很滿意的緩解。總共累積近300人次，目前沒有發生病患注射部位腫痛的副作用。

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