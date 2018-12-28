醫病》科學量化數字輔助精準麻醉 9旬病人順利開刀

2018-12-28 16:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕麻醉在開刀中是重要的一環，過於深或淺，都不利於病人，奇美醫學中心引進深度監測（Entropy）與最適肌張力（OMT）輔助，透過科學的量化數字，精準控制劑量，連9旬老翁都能順利完成5小時的腹腔鏡腫瘤清除手術，且儘速恢復。

奇美麻醉部長陳貞吟更表示，院方在前年開始全面配置相關的深度監測與最適肌張力輔助處置等設備，有了科學根據的精準控制，降低經驗或直覺進行判斷的誤差，不僅確保病人安全，迄今整理劑量更減少使用約20％，避免醫療資源浪費。

深度監測儀器是提供醫師有關麻醉病人的腦波變化數據，可藉此調控精準劑量，以避免用太淺產生術中甦醒，或用太深造成術後恢復較慢等狀況。

而最適肌張力輔助處置，術中即時測試病人，以調整鬆弛劑量，可使得外科醫師能在理想的狀況下開刀，保障過程的安全與順暢。

另外，手術後再配合以新型藥劑，可大幅降低相關併發症，協助病人儘速恢復自主呼吸，且減少頭痛、腹部不適，以及心跳減緩等副作用，縮短虛弱無力的時間。

陳貞吟說，90歲的王姓老翁，有泌尿道腫瘤的問題，2年前手術，以傳統麻醉方式，躺了3天才恢復，由於復發，必須再度開刀，但上次的經驗讓他嚇到了，一直不願配合。

經過溝通後，今年10月再度開刀，麻醉時配合深度監測與最適肌張力輔助處置，長達5小時的手術相當順利，且他1天就恢復了，出院時間比預期得早。

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