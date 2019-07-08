總統教育獎最年幼得主 他9歲、近全盲 勇爬玉山、游日月潭

2019-07-08 09:23

［記者黃旭磊／高雄報導］9歲學童羅柏勛出生罹眼癌，幾近全盲卻能爬上玉山、泳渡日月潭，獲頒今年最年幼總統教育獎。

蔡總統上週頒授2019年總統教育奬，高雄市有7人獲獎，其中，獅甲國小四年級羅柏勛為全國年齡最小得獎人，而總統也稱讚凱旋國小黃宥蓁、前金國小洪育琳、旗津國中廖紘緯、鼓山高中謝孟恩、左營高中陳佑萱、中山大學王文彬，身處逆境仍力爭上游。

羅柏勛今天返校，受到師生熱烈歡迎，不改樂觀個性，童言童語地說，「將來想選總統，可以幫助更多人。」羅柏勛在校期間攻頂玉山、游過日月潭，並獲高雄市身心障礙國民運動會自由式、蛙式等金牌，音樂方面擅長爵士鼓及鋼琴、獲城市盃全國音樂賽、爵士鼓第1名，假日參與弱勢團體聚會演奏鋼琴，鼓舞民眾。

獅甲國小校長陳明勇表示，羅柏勛罹患眼癌，出生4個月接受檢查、抽血與化療，針頭不停地注射，痛到椎心刺骨，無奈治癒後仍幾近全盲，每天由母親帶至學校，常被障礙物、樓梯絆倒，下巴曾縫9針，從不哭泣。

另名得主廖紘緯有幸於蔡總統身旁合影，因遺傳雷伯士基因，視力從正常降至目視0.01，幾乎全盲，他不曾自暴自棄，最愛在泳池衝刺，拿過高雄市特殊運動會蛙式、自由式6面金牌。

廖紘緯罹患罕病雷伯士基因遺傳，曾獲社會捐款1年醫藥費3百萬，並由前國防部發言人羅紹和協助服用德國進口藥，他感謝同學及老師鼓勵及家人關懷，重拾信心，將更用功學業。

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