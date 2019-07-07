明年恆春產婦得奔波百里？「醫中計畫」年底恐斷炊

2019-07-07 23:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕進入2020選舉年，恆春半島近半年頻頻有大咖到訪，偏鄉醫療更是各界關注焦點，但恆春基督教醫院院長陳志成卻感嘆，至今沒人關心「醫中計畫（醫學中心醫師支援醫療資源不足地區計畫）」年底到期，明年恆春半島失去支援醫師，恐再回到婦產科醫師不足，無法全日待命接生的困境，期盼中央能夠重視。

恆春戶政所近期調查發現，恆春半島四鄉鎮108年1至5月新生兒172人，其中在地生產只有16人，在地生產比率偏低，且全部在恆春基督教醫院出生，其餘都是遠赴東港安泰、輔英或屏東高雄的醫院接生，顯示民眾對在地生產的信心有待提升。

對於這項數字，屏縣府指定為婦幼專責醫院的恆春基督教醫院，院長陳志成表示，目前已經達到22人，達到年度30人的目標沒問題，更可望達到40名在地生產，但醫師信任度及坐月子需求，仍是當地產婦考量重點。

陳志成指出，將動土的「許燦淵紀念醫療大樓」落成後，將可望有空間能安排更妥善的坐月子中心，但當地產婦目前相當仰賴義大支援的婦產科醫師，年底「醫中計畫」即將到期，卻仍沒有繼續實施的訊息，令當地民眾相當擔心「有硬體沒人力」的困境。

對於明年可能出現的「婦產科空窗」，陳志成也強調，目前恆基的婦產科護理團隊經驗豐富，如果「醫中計畫」斷炊，一定要想辦法補足三名醫師的值班人力，也期盼各界「重要人士」頻頻道恆春半島參訪時，除了硬體更別忘了醫院最需要的穩定醫療人力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法