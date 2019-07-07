敲打構樹成樹皮很療癒！ 小學生敬佩先民有智慧

2019-07-07 22:54

〔記者王俊忠／台南報導〕社大台江分校與安南區海尾朝皇宮等台江流域學校社群，為培育更多台江兒童少年實際體驗探索台江文化及環境生態，豐富在地生活經驗知識與美學等多元學習能力，策辦首屆台江流域夏季學校，地方10所國中、小學60多位學生參與。

學生們今天齊集台江青少年NGO中心，體驗台灣山海圳國家綠道桌遊、彩畫台江生態杯墊，也在社大台江分校學生指導下，這群中小學生第1次拿鐵槌把30公分長的構樹樹枝，打成1片構樹皮，讓孩子們十分驚奇、覺得先民不簡單，會善用構樹做成樹皮布，很有智慧。

長安國小王同學說，今天最令自己驚奇的是手作構樹皮，第一次拿起鐵槌，手作生平第一張構樹皮，十分開心，也敬佩先民很有智慧，善用構樹來製作樹皮布。

海東國小三年級的梁同學表示，他最喜歡敲構樹皮的體驗活動，可以把它當成玩具，很舒服、很療癒，完成的樹皮可以拿來做成書籤或其他東西，很有藝術感。

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