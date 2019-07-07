社區藥局被迫做功德 長期面臨被斷藥、採購藥價高

2019-07-07 22:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕社區藥局長期有一般箋、慢箋缺藥、採購藥價高於健保價情形，近來更加嚴重，像常備高血壓用藥「可迅」、助眠藥「景安寧」上個月藥廠說缺貨就斷藥，藥局買不到藥、無藥調劑，只能退箋，民眾得回原開藥的醫療院所取藥，相當不便，怨聲載道，台中市健保特約藥局協會理事長王人杰指質疑「醫藥分業是走回頭路嗎？！」

新任第3屆理事長王人杰在今天在公會理事長交接時指出，由於藥廠與醫院藥物採購簽訂合約，一旦遇到藥物短缺，幾乎都從社區藥局先斷藥，藥局長久一直有藥品貨源短缺，甚至有藥廠不供藥，上月藥廠一紙公文指「可迅」、「景安寧」缺貨，毫無預警就立刻斷貨，不再供藥。

王人杰說像這類民眾用藥需求很高，民眾慢箋一開就是1到3個月，固定到藥局領藥很方便，「現在藥廠說斷貨就斷貨，藥局面臨叫不到貨、無藥可用，只能退箋！」請民眾回原開藥的醫療院所領藥，民眾大嘆不便、舟車勞頓再回院所，罵聲連連，藥局也飽受委曲。

健保特約藥局創會理事長陳金火也說，醫療院所向藥廠大批採購藥物，可壓低藥價，社區藥局單打獨鬥，長期面對藥品採購價格高於健保價的情形，尤其現在製藥成本增加、製程及規定更改，藥價更是節節上漲，部分漲價幅度甚至高於調劑費，藥局賣一次藥就虧一次藥，賣得愈多就虧愈多。

陳金火舉例，以胃潰瘍常備用藥「治潰樂」一罐健保價190元，採購價格就要約230元，一張一個月的慢箋至少2罐，但調劑費才69點（合約台幣60元），根本是強迫藥局做功德，也不利社區藥局經營、做更完善的服務。

王人杰也提出，對於缺藥、呆藥（滯銷藥）也希望建構分區藥體系平台，增加藥物流通，並減少藥物浪費。

健保局表示，這是藥商與藥局的商業行為，雙方都有窗口可議價和溝通，但健保局會協助雙方協調。中華民國藥師公會全聯會秘書長曾中龍指出，目前藥廠供藥給藥醫療院所、社區藥局的藥量分配比例為7：3，藥廠之前曾要求減少藥局供藥，希望變成8:2，但全聯會堅持不可行仍維持7:3，對於缺藥、斷藥和價格，會與藥廠再溝通。

今天台中市健保特約藥局召開第3屆會員大會，由第2屆理事長翁青聖交接給王人杰，台中市醫師公會理事長蕭彰銘、前理事長李淑玲、中華民國藥師公會全聯會秘書長曾中龍、健保局專委林興裕及台中市食藥處理邱惠慈等人都到場觀禮，討論讓藥事服務更完善。

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