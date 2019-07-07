「或者」變這樣 63歲老屋變身櫥窗工藝屋

2019-07-07 18:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市舊城區再添老屋新亮點！前身是金菊美髮的老屋，在鴻梅文創參與文化部私有老建築保存再生補助計畫及竹市老屋活化經營補助計畫後，蛻變成「或者 工藝櫥窗」，今天下午開幕，成新竹地區少見的文創展覽及創作者工藝選品店。市長林智堅說，看到老屋活化變身為工藝櫥窗，讓老屋重現新生命，鼓勵年輕工藝創作者展現藝術能量，更邀請民眾漫步舊城，感受老屋新藝術。

林智堅昨天下午到或者工藝櫥窗，也搶先一睹老屋蛻變後的新風貌，感受老屋重生的喜悅，尤其此處離市府走路只要5分鐘，透過步行，來感受舊城區的藝術氛圍。

林智堅也在鴻梅文創基金會董事長陳添順導覽下，觀看每一層樓不同展覽主題與藝術家手創作品。加上兩人都是「香山子弟」，對「復興舊城區老建築」、「提供年輕創作者展演舞台」有共識，未來此處將提供年輕優秀的工藝創作者展現的舞台。

工藝櫥窗內展示餐具、茶具、咖啡器具、花器與樂器等生活工藝品，有以玻璃、金工、漆器、木作打造，其中玻璃工藝是主力，陳添順說，希望此處是台灣工藝家的交流平台，期許讓更多工藝家的作品提高能見度，透過或者工藝櫥窗的媒介，成為台灣年輕工藝家的「推進器」。

陳添順說，去年獲政府補助，將已63歲的老屋活化為工藝品據點，開幕首展包括杯、碗、盤、茶具、酒器、咖啡器具、水壺、果盒、樂器、花器、壁飾、首飾與服飾類，材質則分陶製、玻璃、金工、漆器、木作、織品等，希望多元面相作品融入市民生活中。

副市長沈慧虹今天也參加「或者工藝櫥窗」開幕活動，強調市府透過「老竹塹 老屋味」計畫，引入民間資源與青年創業，讓舊城區有歷史故事的老建築獲新生命，像兩年前將原是新陶芳餐廳變身為「大同108號舊城再生基地」後，或者工藝櫥窗更是老屋活化的代表，尤其透過年輕人把創意投入老屋保存再利用，讓建築擺脫老舊印象，注入新活血，將是舊城區觀光新亮點。

沈慧虹說，市府的老屋活化補助計畫，包括房屋修繕及租金補貼，都有相關的補助，鼓勵企業參與或提出申請。

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