手工銅鑼大師吳宗霖 空軍三重一村開展

2019-07-07 14:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕手工銅鑼師傅兼藝術家吳宗霖近年隱居新北市烏來創作，最近受新北市文化局之邀，即日起至明年1月5日在空軍三重一村20號眷舍舉辦「藝銅來三重」特展，展出全台獨一無二具國際標準音A440HZ的音階鑼《福爾摩沙之音》等作品。展覽期間還有免費小銅鑼diy等12場體驗活動，每場名額10名，可至空軍三重一村遊客中心報名。

吳宗霖今天和樂手們一同演出《空鼓繞》，鑼鼓齊聲響徹天際，為「藝銅來三重」揭幕。

文化局長蔡佳芬說，吳宗霖2011年時獲得「新北市政府傳統藝術藝師獎」，最為知名的作品《福爾摩沙之音》是由製作15面大小不一的銅鑼，藉由一敲一錘慢慢將鑼音調出正確音階，使銅鑼可有多元的演奏表現，需要長時間且高度專注力、豐富經驗及精湛的工藝才能完成，相當不容易。

文化局表示，由於吳宗霖受聘至台北監獄教授銅雕藝術，展覽也展出吳宗霖學生的作品，民眾透過作品可更理解「更生人」在學習銅雕的過程中，進行心靈療癒之旅。

吳宗霖說，過去曾經從事電子工程與水泥工程，因緣際會愛上銅鑼的聲音，索性到三重的工廠當起製鑼學徒，師承自「三重銅鑼廠」潘氏老匠師，至今已邁入第38年，因此對三重有著滿滿的回憶與感恩之情。

文化局表示，「藝銅來三重」展期至明年1月5日止，每月有2場推廣活動包括手作銅雕飾品、鑼與鉢饗宴體驗等，由吳宗霖親自教授，每場招收10名學員，課程資訊可至空軍三重一村官網查詢，或洽29791815。

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