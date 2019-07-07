術後加速康復療程 改善手術飢寒問題

2019-07-07 14:03

〔記者林惠琴／台北報導〕動過外科重大手術的病人可能都有過「飢寒交迫」的經驗，包含術前禁食超過10至12小時以上、術後在恢復室彷彿蓋3條棉被仍覺得冷，但國泰醫院麻醉科主治醫師郭書麟表示，透過「術後加速康復療程」有助於改善類似情形。

郭書麟指出，術後加速康復療程落實團隊整合醫療，整合外科、麻醉科、復健科、護理師、營養師、藥師及物理治療師等專業醫療人員，提供病人全方位照護。

郭書麟說明，療程內容可分為術前、術中、術後階段，其中，術前進行體能訓練及正確使用呼吸訓練器等；術中除了使用各種監測專用儀器全程掌控病人身體水分、麻醉深度外，並採用硬脊膜外止痛方式，搭配不同作用機制止痛藥如非嗎啡類止痛藥等，較以往單純靜脈注射嗎啡類止痛藥方式，可改善術後又吐又暈等麻醉藥副作用；術後病人因副作用減少，可儘早進行抬臀、深呼吸等，加速康復。

據國泰醫院院內統計，術後加速康復療程協助病人減少疼痛感、噁心嘔吐感5成、提早2天正常飲食、提早2.3天下床活動、提早拔除尿管30小時、減少住院天數2.71天。

國泰醫院推動術後加速康復療程超過3年，今日與台灣術後加速康復學會攜手共同舉辦國際研討會，邀集國內外相關領域專家與會，交流分享臨床實務經驗，期望推廣相關觀念，造福更多患者。

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