台南狼師性侵26生 潘文忠痛心重申不姑息

2019-07-07 13:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕人本教育基金會昨踢爆，台南市有張姓狼師20年來性侵多名女學生，台南市查出有26人受害，震驚教育界，教育部長潘文忠今也發聲，對此事件感到沉重痛心，指該案由台南督導，以解聘狼師，並將調查相關失職人員，強調堅定守護孩子，絕不姑息或包庇。

人本指出，張姓教師外號大紅帽，常在學校擔任攝影工作，免費替學生課後輔導，深獲家長信任，還曾獲20年資深優良教師獎。但今年3月底獲報其為狼師，追查3個月找到10多名受害人，犯行長達20年、橫跨2校，且18年前學校已知卻包庇，直斥除狼師外，隱匿者豈能無罪？台南市教育局昨亦向受害學生致歉，並追查出被害者高達26人，今年5月底已解聘狼師，並通報終身不得錄用。

潘文忠今也在臉書針對此事首度發聲，他說，得知台南國小的孩子在校園內遭到性侵，感到非常沉痛，該案由台南市教育局督管，經性平會調查後已解聘狼師，同時展開相關失職人員的調查，並啟動受害學生輔導機制。

潘文忠強調：「就算只是一位不適任教師，也可能會對孩子造成一輩子傷害，這也對絕大多數認真教學的老師們是一種打擊。」今年已修教師法，可對不適任教師出擊、快速處置及淘汰，也公告校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，防止學校互踢皮球等，相關案件須由性平會調查，不得另設調查機制。

潘文忠重申，此類憾事令人痛心不已，要求每位教育人員都應發揮專業的道德勇氣，而教育主管機關更是責無旁貸，必須強化落實相關機制與決心，我們必須堅定挺身守護每個孩子，絕不容許因姑息或包庇，而讓更多孩子受到傷害！

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