傳承平埔族捕魚古法 竹南海岸千人齊「牽罟」

2019-07-07 12:46

［記者鄭名翔／苗栗報導］為傳承先民與自然共存、團結合力的捕魚技術，行政院農業委員會與苗栗縣村耕農業生產合作社攜手，今早於苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤沙灘舉辦千人「牽罟」活動，許多頭一次體驗的親子們排成兩列，使勁拉著牽繩，齊聲共喊口號，一步一步將漁網拉上岸，眾人看見新鮮漁獲開心歡呼，讓盛夏海岸充滿歡笑及歷史傳承意義。

農委會漁業署副署長林國平表示，基於推廣農村再生及地方創生的目的，於暑假的第一週邀請各地民眾攜家帶眷，來到竹南海邊體驗傳統先民捕魚的智慧，不僅讓逐漸失傳的牽罟技術得以讓更多人認識，也為地方觀光經濟注入活水，同時宣導保護海洋的理念。

暑假的第一個週末，龍鳳漁港岸邊許多大、小朋友，頂著豔陽赤著腳踩在沙灘上，在老漁民及地方文史工作者的帶領下，共同拉著漁繩一步一步向後退，齊心將漁網拉上岸，看到網內的大小魚兒也讓眾人不禁大聲歡呼；此外，現場也展示著早年平埔族道卡斯族的漁獵工具，文化傳承意義濃厚。

台灣旅行者文化觀光導覽解說員蔡文興說，「牽罟」為早年漁村使用獨木舟將漁網、漁線成U字型拉至海上，岸邊的人分成兩列，一列50至100人，使勁拉著漁線將漁網拖上岸，所得的漁貨為眾人共享，提供漁具者可分得四成，其餘六成則由出力的漁民們均分。

蔡文興指出，苗栗沿海地區許多人身上皆留有道卡斯族的血統，而牽罟與石滬皆是平埔族先民的捕魚智慧，在沒有機器等工具的時代，透過人力與自然工法與海洋共存；牽罟還須掌握海洋潮汐及暗流，有經驗的漁民才能夠駕馭，而此次的體驗也讓更多人得以認識珍貴的歷史技藝。

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