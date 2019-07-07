關懷目睹家暴兒少 勵馨親子闖關市集7/13竹北文化公園登場

2019-07-07 11:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕衛生福利部統計，臺灣每年至少約有7萬名孩子暴露在家庭暴力之中，為關懷這群目睹家暴的兒少，勵馨基金會預定13日（星期六）上午10點到下午2點在新竹縣竹北市文化公園，舉辦「糖果屋歷險-目睹家暴兒少關懷暨性平宣導活動」，透過親子闖關、性別故事分享，幫助他們發展積極能力面對困難與挑戰，建立正確自我保護和危機意識。

勵馨基金會新竹分事務所主任余琴雀表示，暴露在家庭暴力之中的孩子，缺少愛與溫暖呵護，因著目睹暴力造成心靈的傷痛和陰影，成人後容易在兩性關係中感到不安疑惑，甚或又成為家庭暴力的受害者或施暴者。

勵馨在大新竹耕耘5年時間，提供目睹家庭暴力兒少、性侵害、性剝削被害人、懷孕的青少女和小爸媽情緒支持、法律與經濟扶助以及性別議題專業諮詢等服務，希望透過這次勇闖糖果屋活動，打造親子關係和諧，性別平等相處的友善環境。

「糖果屋歷險」活動包括教育及趣味性兼具的親子闖關、性別故事分享，完成關卡蓋章即可兌換小禮物。還安排Kid’s泡泡派對讓孩子們體驗泡泡帶來的歡樂及療癒，也歡迎有興趣的家庭上網搜尋臉書粉專「勵馨基金會-新竹愛馨人」洽詢，每人報名費將提撥50元捐助弱勢婦幼，一同做公益。

當天活動還邀請到15家文創手作、異國美食等攤位共組糖果市集，還有太鼓和舞蹈表演等，歡迎大小朋友一起來糖果屋歷險。

另外，勵馨基金會新竹分事務所與實行生態護育的茲心生態農場合作，即日起到8月31日舉辦愛文芒果公益季，推出愛文芒果每箱600元（10斤）、鮮甜芒果乾每包200元（180公克）、有機菱鄉米每包260元（2公斤），訂購1000以上免運費，活動所得的10%將捐助新竹勵馨，詢問電話（03）6688485#13譚小姐。

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