空服員罷工爭取更多收入？ 少了年終、調薪年收恐少9萬以上

2019-07-06 23:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會終於在今日順利簽下團體協約，桃園市空服員職業工會常務理事李瀅，這段期間的努力，勞動條件實質提升部分，其實比過去1年半，進行20次團體協約及後續調解過程中，拿到的更多，經濟利益上是有獲得前進。不過有航空業人士表示，實質經濟利益只有飛安服勤獎金，但罷工卻可能失去多年年終與調薪機會，等於拿每年增加不到5萬元的獎金，去換每年至少12萬元的年終獎金及年度調薪，工會在經濟利益爭取上，可能會是慘敗。

長榮航空為因應桃空職工可能發起罷工行動，今年5月8日發布公告，讓員工有心理準備，若發生罷工導致公司獲利大幅下滑甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪等。該航空業人士指出，飛安服勤獎金在桃空職工罷工前的協商會議中，長榮航空已承諾可給到每趟200元，等於每個月短班飛15趟約增加3000元；現在團協中達成短班每趟300元、長程班每趟500元，每個月大約也就是3、4千元，但卻很可能因罷工失去調薪、4個月年終，光以年終獎金來看，長榮航空最菜的空服員，起薪是3萬元，4個月年終就是12萬元，更不用說其他已經歷多次調薪，底薪較高的資深空服員，可能少領逾15萬元的年終獎金。

另外，長榮航空今年前兩季的營收表現都還算不錯，今年1月至5月份累計營收748.94億元，較去年同期成長4.97%，該航空業人士認為，長榮原本7月要開日本松山、青森航線，東京航線也要增班等，若是沒有罷工後續維持獲利，依照前幾年的經驗，今年還是有可能發放4個月年終，甚至持續為員工調薪2千元幅度。不過現在罷工發生後，已造成27.8億元營收損失，其他旅客及旅行業者補償尚在估算中，若今年甚至往後幾年無法發出年終，即沒有年度調薪，長榮空服員等於每年的實質收入減少逾9萬元。

另外，今日簽下的團體協約，與桃空職工罷工前的8大訴求，只有東京、北京等航線改過夜班、給理監事會務假、人評會有開放民選陪審委員、變更勞動條件與工作規則需與工會協商等，算是有部分爭取成功，其餘4大訴求可說完全潰敗。

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