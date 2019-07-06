觀察長榮罷工 學者：未來需要至少10天罷工預告期

2019-07-06 21:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今日與桃園市空服員職業工會正式簽定團體協約，結束罷工，長榮大學航運管理系教授黃泰林表示，前幾天勞動部幫助雙方私下協商有很大幫助，認為前幾天的協商已經把大致方向都已談妥；加上昨日總統蔡英文說，她持續關注此事，希望罷工事件能盡早落幕，讓交通部、桃園市政府都更積極動起來，還有就是昨日交通部以航權為要脅，加上星宇航空明年要開航，可能都讓長榮航空感到威脅，認為需要讓罷工盡早落幕。

蔡英文昨日表示，她希望雙方可理性地坐下來，進行完整的溝通，同時呼籲，長榮航空公司應對員工保持珍惜、疼愛的心情，來處理最後這一個階段要處理的事情。交通部長林佳龍昨日也說，長榮航空罷工若遲遲無法落幕，恐對未來航權有所影響等。黃泰林表示，他認為星宇航空明年就要開航，長榮航空可能真的會擔心政府未來用行政權力，航權分配時將部分航權給星宇航空，這可能也是今日長榮不再堅持團協內需有罷工預告期，及原本要求工會不得有霸凌、歧視行為，還有不得汙衊、詆毀公司等，都不再堅持需要在團體協約中訂定。

不過黃泰林表示，雖然這次簽訂的團協內容看起來，是長榮航空退讓較多，不過不要忘記，桃空職工當初罷工時是提出8大訴求，6月29日才接受公司版的6大方案，當時工會已算是大幅退讓。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，這次桃空職工有提到罷工預告期，未來會配合政府法令規範，呼籲勞動部不要再輕忽突襲式罷工對旅客的影響。盧衍良說，他這次有特別與朋友一同觀察，發現前面幾天旅客確實是較壅擠，但6月30日後已沒有排隊旅客人潮，透過這次觀察長榮航空這種規模的航空公司，認為台灣訂定罷工預告期，需要有10天以上的時間是最恰當，能讓無辜旅客提早因應。

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