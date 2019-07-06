罷工落幕！ 長榮航空仍籲政府正視外部工會問題

2019-07-06 18:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會今天在勞動部許銘春部長、桃園市鄭文燦市長的見證下，雙方達成協議，簽下團體協約，長榮航空表示，對於這次罷工所引起的社會紛擾及對大眾造成的不便，在此致上最深的歉意；長榮航空也說，這次因桃園市產業總工會旗下的桃園市空服員職業工會，對長榮航空發起突襲式罷工，造成將近30萬旅客權益受損，長榮航空對此感到遺憾，雖然罷工已結束，呼籲政府正視外部工會問題。

長榮航空表示，這次罷工事件中，公司始終心繫所有旅客權益，事實上，在桃空職工進行罷工投票時，公司即多次公開呼籲桃空職工，應以旅客為優先考量，勿輕易進行罷工。雖然最終桃空職工仍發動突襲式罷工，但長榮航空努力維持一定的運能，盡可能減低對廣大旅客造成衝擊，因為長榮航空深切體認，之所以能在競爭激烈的航空業屢次獲得國際肯定，靠的就是所有旅客的信任與支持，所以當罷工發生時，盡力維護旅客的權益是長榮航空的優先考量。這次罷工事件落幕後，長榮航空預計可在7月底前陸續恢復正常營運，8月會視組員調度及旅客需求，做部分航班調整。

另外，長榮航空希望政府正視外部工會問題，提出兩點呼籲，第1，長榮航空認同交通部近期提出關於航空業設立罷工預告期的構想，希望政府相關單位與立法院，能儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。第2，回顧過去3年間，由外部職業工會所發動的航空業罷工已高達3次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，希望政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

長榮航空要感謝所有堅守崗位的員工，及參與罷工中途回家的空服員。長榮航空表示，許多以行動默默支持公司的所有空、地勤及內勤員工，在這段期間，雖然工作負擔無比沉重，但大家仍咬牙緊撐，甚至有數位員工眷屬及已退休和離職的員工主動回來支援公司，有了這些員工，公司才能撐過這場風暴。

對於罷工中途回家的空服員，長榮航空表示，相信這些空服員仍舊秉持對航空業的初衷而回到公司執勤，希望這些同仁未來繼續和公司一起努力，再次爭取旅客對長榮航空的信任，讓長榮航空更加茁壯。

最終，長榮航空對各界的支持銘感於心，長榮航空表示，想對本次罷工期間，始終相信並支持長榮航空的社會大眾與各界，再次表達感謝之意，同時也要對這段期間協助公司進行簽轉作業的航空同業，及旅行業者表示深切的感激。這次的罷工事件，對長榮航空確實造成不少損失，但相信只要有社會大眾的肯定與支持，一定能在最短的時間內整頓、再出發，重新贏得各界對長榮航空的信賴。在未來路上有信心能繼續成為可以讓國人感到榮耀的台灣之翼，希望國人持續給予長榮航空支持與鼓勵。

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