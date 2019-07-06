未來一週西南風如影隨形 各地天氣狀況看這裡

2019-07-06 18:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕在西南風影響之下，中南部天氣狀況持續不穩！根據中央氣象局表示，西南風大致影響到下週四，下週五起會較為緩和，期間西南風影響程度雖略有高低，但總體而言南部地區受影響程度大過中部，又再大過其他地方，提醒民眾注意天氣變化。

氣象局表示，西南風影響之下，中南部都較易有下雨狀況，中部大概是短暫陣雨或雷雨，南部則是陣雨或雷雨，南部稍微比較劇烈一些。而其他地區早上比較偏多雲時晴，下午可能會有午後雷陣雨。

雖然都處於西南風影響，但氣象局指出，期間還是有不同程度差別，明天至後天情況稍較前幾日緩和，下週二至下週四因風力又稍增強，下雨情形又變明顯一些，下週五之後影響情形則又更為緩和，比較趨近於午後雷陣雨。

至於在溫度方面，氣象局表示，明天各地高溫大約在32度至34度間，後面幾天高溫可能上看35度。整體而言未下雨時溫度較高，下雨時高溫則可能降到31度至32度。而需要特別注意是花東地區可能因沉降作用，有焚風發生的可能，溫度有機會飆到36度。

氣象局並特別提醒，明日中部以北、東南部包括含蘭嶼及綠島、沿海地區、馬祖、澎湖容易有8至9級強陣風；中南部、恆春半島沿海地區及澎湖有長浪發生的機率；民眾從事戶外活動或到海邊必須注意。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法