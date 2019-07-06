二寮追日出「暑假衝一波」 曙光雲海音樂會連嗨8週

2019-07-06 22:22

〔記者楊金城／台南報導〕每年台南跨年三部曲「北門賞夕陽、跨年晚會、二寮迎曙光」被稱爆肝跨年，西拉雅國家風景區管理處現在暑假就要衝一波追日出，20日起首度舉辦二寮觀星、曙光雲海音樂會，不必爆肝，遊客就能悠閒的欣賞音樂、迎日出。

為了迎接暑假出遊熱潮，西拉雅管理處與台南市政府合作，7月20日至9月8日連續8個週末，將在左鎮二寮舉辦「就愛撩日出」二寮曙光雲海音樂會系列活動，週六辦觀星、週日清晨4點半到6點舉辦音樂會，推廣全台海拔最低的左鎮二寮日出雲海之美。

西拉雅管理處說，曙光音樂會在連8週的週日清晨4點半舉辦，搭配日出雲海，加上不插電的中式樂團，悠揚的樂聲，讓遊客猶如置身於山水畫般的詩意中。

現場另有曙光市集，限量提供美味的大坑休閒農場鹹粥、公舘社區特色月桃蛋及萬壽菊蛋，現場打卡還可以免費喝一杯美式咖啡，歡迎各地遊客相約來同樂。

西拉雅處長許主龍說，二寮四季日出美景各有特色，但內行人才知道二寮曙光雲海最佳觀賞季節就是夏秋季，尤其是下雨過後，因地面水氣充足，日出時在山巒間的光影雲霧變化景觀最美。

西拉雅管理處也在7/20、8/10、8/17、9/7舉辦週六夜間觀星教學體驗，邀請台南天文協會榮譽理事長周銀王以專業天文望遠鏡，帶領民眾探索星空秘境。

音樂會現場並將發放限量活動憑證，遊客可憑證再到很夯的左鎮化石園區優惠購票（限當日使用、一人一票），和周邊業者食宿與購物優惠。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法